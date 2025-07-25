Balıkesir'de AK Parti Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Balıkesir'de AK Parti Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Yüksel, hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de akşam saatlerinde ilçe merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, ağır yaralandı.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, faillerin yakalanması için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Fakir fukara elbiseleri giymeliyizki kimse bizi öldürmek istemesin. Arabistan da bir çölde, fakir bir insanmışız gibi gözükmeliyiz. O tür görünmeliyizki kimse bizi öldürmek istemesin.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

NERDE BU DEVLET KİM KORUCAK ÇALIŞANLARI, MEXICO VARİ BİR YER OLDUK AMA 1000 YIL GEÇSE ARAMIZDAN MARADONA ÇIKMAZ...NOKTA

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Haberdeki resimde KAZA YERİ yazısı var. Bu bir KAZA mıydı yoksa bir ÖLDÜRMEK ve ÖLDÜRÜLMEK olayı mıydı ? Yani galiba "OLAY YERİ" yazısı olmalıydı ?

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