Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de 670 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 670 bin boş makaron ele geçirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimleri, geçtiğimiz gün gelen bilgi üzerine bir araca operasyon düzenledi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 670 bin adet boş makaron ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonda yakalanan V.D. hakkında ise tahkikat başlattı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 670 bin boş makaron ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimleri, geçtiğimiz gün gelen bilgi üzerine bir araca operasyon düzenledi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 670 bin adet boş makaron ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonda yakalanan V.D. hakkında ise tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title