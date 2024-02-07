Balıkesir'de 670 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 670 bin boş makaron ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimleri, geçtiğimiz gün gelen bilgi üzerine bir araca operasyon düzenledi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 670 bin adet boş makaron ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonda yakalanan V.D. hakkında ise tahkikat başlattı. - BALIKESİR