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Balıkesir'de 625 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde Gönen ilçesinde 625 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde Gönen ilçesinde 625 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon yaptı. Gönen ilçesinde şüphelilere ait araçta 625 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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