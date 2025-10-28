Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Kula'da Hissedildi

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panik halinde açık alanlara yöneldi. AFAD, ekiplerin saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedildi. Yaklaşık 30 saniye süren sarsıntı sırasında vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı. Deprem anı kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, saat 22.47'de meydana gelen depremin yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve çevre iller başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nin birçok kentinde hissedildi. Kula'da depremin ardından kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar binalardan çıkarak açık alanlara yöneldi. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

"Tüm ekipler saha taramalarına derhal başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." Deprem sonrası AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olası olumsuzluklara karşı bölgede tedbirlerini artırırken, vatandaşlara hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar binalara girmemeleri uyarısında bulunuldu. - MANİSA

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
