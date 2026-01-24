Haberler

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı olan depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
