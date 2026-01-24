Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa