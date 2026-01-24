Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı olan depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA