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Balıkesir-Bursa Yolunda İki Tır Çarpıştı

Balıkesir-Bursa Yolunda İki Tır Çarpıştı
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Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kazada tırdaki cam şişeler ve sepetler yola döküldü. Yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Balıkesir- Bursa yolunda iki tır çarpıştı

BALIKESİR - Balıkesir-Bursa karayolunda iki tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı, kazanın ardından tırdaki cam şişeler ve sepetler yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Buzağılık mevkiinde 57 ABT 724 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen başka bir tır çarpıştı. Kazanın ardından 57 ABT 724 plakalı tırdaki sepetler ve cam şişeler yola döküldü. Kazada yaralanan olmazken, yolun Balıkesir istikametine kapanmasına neden olan kazanın ardından olay yerine Susurluk İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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