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Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif şekilde yaralandı. Odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yola savrulan odunlara çarpan otomobil takla attı.

Balıkesir-Bursa Karayolu'nda kaza: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Bursa- Balıkesir Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında Güllüce Mahallesi mülki sınırları içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sertaç A. idaresindeki 10 ED 729 plakalı odun yüklü kamyon, Bursa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan orta refüje girerek devrildi. Kamyonun kasasındaki odunlar, Balıkesir istikametine dökülerek yolu kapattı.

Bu sırada Balıkesir yönüne doğru ilerleyen Eser H. yönetimindeki 34 JD 5606 plakalı otomobil, yola savrulan odunlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kaza sonucu kamyon sürücüsü Sertaç A. ile otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kazanın ardından her iki istikamette de yolun birer şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Kazayla ilgili tahkikat işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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