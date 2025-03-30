Balıkesir-Bursa Kara Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı
Balıkesir-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, H.D. yönetimindeki otomobil demir bariyerlere çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir- Bursa kara yolunda, Susurluk otoban bağlantı yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.
Kaza, Balıkesir-Bursa yolu, Susurluk otoban bağlantısı yol ayrımında meydana geldi. H.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa