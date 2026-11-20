Balıkesir Altıeylül'de kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün gece kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Ters dönen araçtan yaralı çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi; kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Balıkesir'de kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Faruk Kula Caddesi'nde meydana geldi. 10 AVT 720 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan M.Y., P.K. ve B.B. yaralı halde çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı