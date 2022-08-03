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Balıkesir haberleri! Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan 1 kişi kayboldu

Balıkesir haber... Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan 1 kişi kayboldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan 78 yaşındaki İsmail Nayman, botunun alabora olması yüzünden denizde kayboldu.

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Burhaniye'de balık avlamak için denize açılan 1 kişi kayboldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan 78 yaşındaki İsmail Nayman, botunun alabora olması yüzünden denizde kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre İsmail Nayman, Pelitköy İçmeler sahilinde balık avlamak için sabah saat 6.30 sırasında lastik botla denize açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile lastik bot devrilirken, yaşlı adam denize düştü. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 'ye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama başlattı. Arama çalışmalarına iki Sahil Güvenlik Gemisi ve iki Kontrol Botu ile bir helikopter katıldı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarında 4 kişilik dalış timi de yer aldı. Arama çalışmalarına bölgede aralıksız devam ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - 3. Sayfa

Balıkesir Pelitköy 3. Sayfa Yerel Haberler

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