Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev alev yanan balıkçı teknesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev alev yanan balıkçı teknesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda bulunan balıkçı barındığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barınaktaki balıkçı teknesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Tekne kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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