Balık Tutarken 15 Metreden Düştü

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Mersin'de balık tutarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen 36 yaşındaki M.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balık tutarken 15 metreden düştü

MERSİN - Mersin'de şelalede dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerindeki şelalede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki M.D., şelale çevresinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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