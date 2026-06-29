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İzmir'de şüpheli araçtan 15 kilo zehir çıktı

İzmir'de şüpheli araçtan 15 kilo zehir çıktı
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İzmir Balçova'da narkotik polisinin takibiyle uyuşturucu sevkiyatı engellendi, 15 kilogram esrar-skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde narkotik polisinin takibine takılan uyuşturucu sevkiyatı engellendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Zehir tacirlerinin kente uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisini alan narkotik polisi, hızlı bir şekilde harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli araç, Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, 15 kilogram esrar-skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç içerisinde bulunan E.Ö., H.Ö. ve M.Ö. isimli 3 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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