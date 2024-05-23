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Bal arısının soktuğu adam komaya girdi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi'nde kayısı bahçesinde çalışan Ahmet M., bal arısının sokması sonucu komaya girdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ahmet M.'nin tedavisi devam ediyor.

Malatya'da Akçadağ ilçesinde bal arasının soktuğu kişi komaya girdi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.'yi çıktığı ağaçta bal arası soktu. Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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