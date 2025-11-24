Haberler

Bakü'de Patlama: 5 Yaralı

Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından 7 kişi binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir iş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Plaza'da sabah saatlerinde bir patlama gerçekleşti. Yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerce yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişi binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BAKÜ


