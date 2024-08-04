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Tavanı çöken hastaneden acı haber: Kurtarılan 8 bebekten 1'i can verdi

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İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çökmüştü. Kaza sonrası bulundukları bölümden itfaiye tarafından kurtarılan 8 bebekten 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi acı bir olayla gündeme geldi. Asma tavanda yaşanan çökme ortalığı savaş alanına çevirirken yeni doğan bölümünden kurtarılan 8 bebekten 1'i kısa süre sonra can verdi.

TAHLİYE SONRASI KURTARILAN BEBEK CAN VERDİ

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çökme yaşandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi.

Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetti.

2020 YILINDA AÇILMIŞTI

Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından İstanbul'a iki büyük hastane yapılması gündeme gelmişti. Kentin iki yakasında konumlanacak hastanelerin 1000 yatak civarı kapasiteli olması ve 45 gün içinde tamamlanması planlandı.

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı 9 Nisan 2020'de başladı. Temel atmanın ardından 52 gün geçtikten sonra inşaat tamamlanmış ve hastane 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı. Hastaneye COVID-19 hastalığından dolayı ölen Murat Dilmener'in adı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Bebek Acil Durum İstanbul Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

suat aydın:

52 günde show yapacam diye hastane açarsan tavanida çöker duvarida yıkılır . Yazık oldu bebişe. Allah ailesine sabır versin

97
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Billy gates:

BEN YANLIMŞMI BİLİYORUM HASTANEYE TEDAVİ İÇİN GİDİLİR

yanıt17
yanıt4
Hsn:

Acil durumda acilen hastane yapılmış neden şov olsun,bu tavanlar asma tavan vidalarını düzgün atmazsan çöker,işi yapanları sorgulamak lazım.Ailesine Allah sabır versin.

yanıt17
yanıt26
Mehmet Tunç:

Ne alâkası var şimdi şovla ozamn çok ihtiyaç vardı hastaneye kısa sürede yapılması gerekiyordu yapıldı ama yapan insanlar düzgün yapmamış oda gereği yapılır velakin Adana'daki hastene ne alemde bilen varmı birileri açmıştı

yanıt4
yanıt8
Everlasting Echo:

Covid dönemi acil durum amacıyla yapıldı. Covid bitti, yıkılıp tam teşekküllü hastane yapılması lazımdı fakat şu an normal hastane gibi poliklinik hizmetleri veriliyor. Bürokrasinin yanlış kararları. Allah bebişin ailesine sabır versin.

44
4
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Uğur Şen:

HA BİR ŞEYİ DE DOĞRU YAPIN. SIRF ADINDAN DOLAYI MİLYARLAR DEĞERİNDEKİ HAVAALANI NI YIKIP DAĞITIRSANIZ OLACAĞI DA BU OLUR.

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Ejderha Dövmeli Herif:

Bu bebeğin ailesine yüklü miktarda kan parası verilmeli ve sorumlular derhal cezalandırılmalıdır.

5
0
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Seko:

Şimdi suçlu kim oluyor.....

3
0
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