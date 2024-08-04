Tavanı çöken hastaneden acı haber: Kurtarılan 8 bebekten 1'i can verdi

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi acı bir olayla gündeme geldi. Asma tavanda yaşanan çökme ortalığı savaş alanına çevirirken yeni doğan bölümünden kurtarılan 8 bebekten 1'i kısa süre sonra can verdi.

TAHLİYE SONRASI KURTARILAN BEBEK CAN VERDİ

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çökme yaşandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi.

Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetti.

2020 YILINDA AÇILMIŞTI

Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından İstanbul'a iki büyük hastane yapılması gündeme gelmişti. Kentin iki yakasında konumlanacak hastanelerin 1000 yatak civarı kapasiteli olması ve 45 gün içinde tamamlanması planlandı.

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı 9 Nisan 2020'de başladı. Temel atmanın ardından 52 gün geçtikten sonra inşaat tamamlanmış ve hastane 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı. Hastaneye COVID-19 hastalığından dolayı ölen Murat Dilmener'in adı verildi.