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4 kişiyi öldüren tır 5 yıl önce de aynı köprüye çarpmış

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İstanbul Bakırköy'de 4 kişinin ölümüne yol açan tırın 2019 yılında da aynı köprüye çarptığı ortaya çıktı. Ayrıca, 2023'te Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı köprüye çarpan bir tır devrilmiş ve Dunston yaralanmıştı.

Dün akşam Bakırköy'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği belirlendi. Ayrıca üst geçitte daha önce de benzer bir kazada bir basketbol oyuncusunun yaralandığı ortaya çıktı.

Bakırköy'de, saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü TIR, Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, iftar için sosyal tesislere giden aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'Lİ OYUNCU DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Öte yandan 29.04.2023 tarihinde, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi devrilmişti. Otomobilinde sıkışarak yaralanan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bakırköy Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Neslihan Öztürk:

Demek ki oradan tır geçmemeli . Yasaklanmalı. Hatta bence tırların ayrı bir şeridi bile olmalı, diğer araçların girmesinin yasak olduğu. . Bazen bazıları sol şeritte otomobilden hızlı gidiyor. Allah rahmet eylesin , çok üzüldüm aileye.

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