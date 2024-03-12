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Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

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İstanbul Bakırköy'de dün akşam saatlerinde dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Mehmet F. emniyetteki ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" diyerek kendini savundu.

Dün akşam Bakırköy'de 4 kişinin can vermesine neden olan kazadaki tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı kağıt malzeme yüklü tır, Marmaray üst geçidine çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

"YÜKSEKLİĞİ TAHMİN EDEMEDİM"

Ekipler tarafından gözaltına alına TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F. emniyete verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

2019'DA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, "Dikkat düşük köprü, yüksek araçlar sağdan çıkınız" şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi. Kazaya karışan tırın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bakırköy Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Beyaz:

Toplumdaki hoşgörüsüzlük maalesef trafikte de fazlası ile var..herkes birbirine düşman gibi bakıyor tır şoförleri kural taktıkları zaten yok..otobüs hız limitini takmaz onlarca insan ölür…! Noldu bu topluma böyle?

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