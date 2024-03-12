Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

Dün akşam Bakırköy'de 4 kişinin can vermesine neden olan kazadaki tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı kağıt malzeme yüklü tır, Marmaray üst geçidine çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

"YÜKSEKLİĞİ TAHMİN EDEMEDİM"

Ekipler tarafından gözaltına alına TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F. emniyete verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

2019'DA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, "Dikkat düşük köprü, yüksek araçlar sağdan çıkınız" şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi. Kazaya karışan tırın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.