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Bakırköy'de Tır Devrilmesi Davasında Şoföre 11 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

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Bakırköy'de tırın devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tır şoförü Mehmet Fettahoğlu, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay 11 Mart'ta meydana gelmişti.

Bakırköy'de tırın devrilmesi sonucu otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. Tır şoförü Mehmet Fettahoğlu, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde 11 Mart günü meydana gelmişti. Mehmet Fettahoğlu'nun (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi üst geçide çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, Recep Aytekin'in (44) kullandığı aracın üzerine devrilmişti. Kazada Recep Aytekin ile ailesi Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun yargılandığı dava, karara bağlandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fettahoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları ise, sanığın muhtemel kasıtla hareket etmediğini belirterek, beraatını istedi. Son sözü sorulan sanık Fettahoğlu, suç işleyecek biri olmadığını bu nedenle beraatını talep etti.

11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

Savunma ve beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Fettahoğlu'nu 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan önce 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ardından bu cezada takdir indirim uygulayarak sanığı 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kaza tespit tutanağı yer aldı. Tutanakta kazanın gerçekleştiği yol güzergahında ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarının bulunduğu açıklandı. Bu uyarılara rağmen sanığın sağa mecburi yön istikametine girmediği ve yola devam ettiği kaydedildi. Tırın dorsesinin üst geçide çarptıktan sonra yan yattığı da belirtilen iddianamede, aynı istikamette seyir halindeki olan maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Fettahoğlu, aynı yolu daha önce de kullandığını ve yavaş geçtiğini söyledi. Hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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