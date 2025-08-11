Bakırköy'de Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Vuruldu

Güncelleme:
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir tartışmayı ayırmaya çalışan kadın, silahla bacağından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bakırköy Zuhurtbaba Mahallesi Gençler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde kenarındaki banklarda oturan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şahısların yanına gelen kadın tartışmayı ayırmak isterken, bu sırada taraflardan biri eline aldığı silahla ateş etti. Silahtan çıkan mermi kadının bacağına isabet ederken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
