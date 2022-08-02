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Bakırköy'de polis denetimi

Bakırköy'de polis denetimi Bakırköy'de polis ekipleri sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

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Bakırköy'de polis denetimi

İSTANBUL - Bakırköy'de polis ekipleri sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsında şüpheli kişiler durdurularak GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisler ve devriye ekiplerine bağlı polisler ilçe de bulunan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekiplerin şüpheli gördüğü şahıslar tek tek durdurularak ilk önce üstü arandı, daha sonra GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. Ekiplerin asayiş uygulaması akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

(VEG - FT- MB-

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

Hisarcık Bakırköy 3. Sayfa Haberler

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