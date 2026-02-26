Haberler

Beylik tabancasını tanıtırken arkadaşını vuran polis hakkında 25 yıla kadar hapis talebi

Güncelleme:
Bakırköy'de beylik tabancasıyla arkadaşının ölümüne neden olan polis hakkında Cumhuriyet Savcısı 20-25 yıl arasında hapis cezası talep etti. Duruşma, sanığın savunma yapabilmesi için ertelendi.

Bakırköy'de beylik tabancasını tanıtırken silahın ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan polisin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın 25 yıla kadar hapsini talep edilirken duruşma, mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için taraflara süre verilerek ertelendi.

Bakırköy'de 9 Ekim 2024 tarihinde, arkadaşı Kadir Özkök (31) ile buluşan özel harekat polisi Ahmet Ç. (31), beylik tabancasıyla nasıl ateş edildiğini anlattığı sırada silahın ateş alması sonucu Özkök vurularak ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir önceki celse tutuklanan sanık Ahmet Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hayatını kaybeden Kadir Özkök'ün müşteki annesi Ayşe Özkök, müşteki erkek kardeş Hazar Özkök ile tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Olay yanlışlıkla gerçekleşti"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Ç., "Olay yanlışlıkla gerçekleşti. Silahı gösteriyordum, aniden silah patladı. Öldürme kastı ile hareket etmedim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

25 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Taraflara süre verildi

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı taraflara savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Yargılamanın bir sonraki celsesinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Bakırköy'de 9 Ekim 2024 tarihinde, arkadaşı Kadir Özkök ile buluşan özel harekat polisi Ahmet Ç.'nin, beylik tabancasıyla nasıl ateş edildiğini anlattığı sırada silahın ateş alması sonucu Özkök vurularak hayatını kaybetmişti. 9 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Ç., hakkında adi kontrol tedbiri uygulanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş ve dosya Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, görülen ilk duruşmada olayın vasıf ve mahiyeti, suçun işleniş şekli bakımından davanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'olası kastla ölümüne neden olma' suçundan gönderilmesine hükmederek dosyada görevsizlik kararı vermişti. Yargılama, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmişti. - İSTANBUL

