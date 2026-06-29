Bakırköy'de aracın torpidosunda zulalanmış uyuşturucu çıktı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde durdurulan otomobilin torpidosunda zulalanmış çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince geçtiğimiz perşembe günü Ataköy bölgesinde yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yoğun şekilde uyuşturucu kokusu saptayan polis ekipleri sürücü M.D'nin GBT sorgusunda farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğunu tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken, detaylı aramada aracın torpidosunda özel bölmeye zulalanmış satışa hazır paketli halde 205,8 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 26 Haziran'da mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı