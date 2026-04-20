Bakırköy'de seyir halindeki araç bir anda kendini kilitleyerek yolun ortasında durdu, trafik kilitlendi
Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Bakırköy'den E5 Yanyol'a bağlanan İncirli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomatik vitesli hafif ticari araç bir anda kendini kilitleyerek durdu. Bunun üzerine kavşak üzerinde otobüs ve araç kuyruğu oluşurken, bekleyen otobüsteki bazı yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Otobüsteki vatandaşlar, aracı elle taşımayı teklif etse de sürücü kabul etmeyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Araçlar geri giderek başka yönden giderken trafik aracın çekilmesiyle normale döndü. - İSTANBUL