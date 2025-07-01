Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın Çıktı

Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane bahçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında hastane bahçesinin yoğun ağaçlık bir alan olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'e damga vuran golcüyü kadrosuna kattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.