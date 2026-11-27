İstanbul Bakırköy'de psikotik bozukluğuna sahip 80 yaşındaki kadının evini, kaldığı özel bakımevinin tahsili gerekçesiyle kendi üzerlerine geçirmeye çalıştığı iddia edilen bakımevi sahibi doktor ve 2 personelin yargılandığı davada karar açıklandı. Bakımevi sahibi doktor 'zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla, 2 personel ise "zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bakırköy'de, özel bir bakımevinde kalan psikotik bozukluğuna sahip Aynur Karagöz'ün (80) kaldığı bakımevinin doktoru, o dönem vasisi de olan Deniz Vüsale Barokas, ölünceye kadar Karagöz'e bakma sözleşmesi adı altında mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, Karagöz'ün maddi durumunun iyi olduğu ve yaşlı kadının üzerine kayıtlı taşınmaz bulunduğu, taşınmazın kirada olduğu, emekli maaşı bulunduğu gerekçeleriyle bu başvuruyu reddetti.

4 milyon 735 bin lira bakımevi çalışanları tarafından çekildi ve çuvallarla bankadan taşındı

Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, bakımevi sahibi Deniz Vüsale Barokas'ı vasilik görevinden alarak yerine Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı. Yapılan araştırmalarda, Karagöz'ün vasisi Deniz Vüsale Barokas'ın mahkemeden ısrarla taşınmazın kendi adına devredilmesine yönelik başvuruda bulunmasından hemen önce, 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen bir detay ortaya çıktı. Karagöz'ün hesabında bulunan 4 milyon 735 bin 439 liranın, bakımevinde çalışan olarak gözüken ve aynı zamanda bakımevi sahibinin akrabaları olan Fuad Aghayev ve eşi Durdana Aghayeva ile beraber Yeşilköy'deki bankanın şubesinden çekildiği ve çuvallar ile taşındığı ortaya çıktı. Yeşilköy'deki bankanın şube kameralarına yansıyan görüntülerde, Karagöz'ün banka şubesine Fuad Aghayev ve eşi Durdane Aghayeva ile beraber girdiği, paraların çekilerek Fuad Aghayev ve eşi Durdane Aghayeva tarafından getirilen çantalara konularak taşındığı, sonra da banka şubesinden ayrıldıkları görüldü. Paranın çekilmesinden yalnızca birkaç saat sonra bakımevi sahibi Deniz Vüsale Barokas'ın paranın çekildiği banka şubesine yürüme mesafesinde bulunan başka bir banka şubesindeki hesabına 2 milyon 760 bin lira para yatırıldığı ve devam eden günlerde de yüklü miktarda paralar yatırıldığı anlaşıldı.

Davanın karar duruşması görüldü

Banka hesaplarındaki şüpheli işlemlerin tespit edilmesi üzerine açlıan davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Deniz Vüsale Barokas suçlamalarını kabut etmediği belirtti. Savunma yapan diğer sanıklar da, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, mahkemeden beraatlarını talep etti.

2 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Deniz Vüsale Barokas'ın 'zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Fuad Aghayev ve Durdane Aghayeva'yın ise 'zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve her iki sanık yönünden de bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Vasi avukattan karara ilişkin açıklama

Karara ilişkin yazılı beyanda bulunan Avukat Umut Volkan Kirişçi, "İstinaf yolu açık olan bu karar, dosyada toplanan delillerin cezalandırma için yeterli olduğu yönündeki görüşümüzün ilk derece mahkemesinde karşılık bulması bakımından önemlidir. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin vesayet dosyasındaki incelemeleri, mahkemece atanan vasi olarak yaptığımız tespitler ve başvurular ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma, dosyanın bu aşamaya gelmesini sağladı. Kanun, zimmet suçunun temel şekli için 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mahkeme eski vasi bakımından temel cezayı 6 yıl olarak belirledi. Takdiri indirim uygulandıktan sonra sonuç ceza 2 yıl 6 ay oldu. Suça konu paranın yüksek tutarı da ceza tayininde ağırlığı olan bir husus" dedi.

Öte yandan iddianamede, 3 sanığın 'zimmet' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan, 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı