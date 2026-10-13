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Bakırköy Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı'ya resen soruşturma başlattı

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Bakırköy Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı'ya resen soruşturma başlattı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Serap Belovacıklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gazeteci Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya platformu hesabı zerinden yapmış olduğu paylaşımda yer alan ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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