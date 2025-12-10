Bakırköy Adliyesi'nde velayat kavgası, o anlar kamerada

Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nda 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için görülen davanın ardından Ebubekir Baran ve ölen eşi Sema Nur S.'nin ailesi arasında kavga çıktı. Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran (31), karşı tarafın yakınları olduğu iddia edilen Ş.S.T. ile S.A. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ebubekir Baran ise, "Saldırganları azmettiren Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek tehditler savurdu" dedi.

Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmanın ardından Ebubekir Baran (28) ve ailesi, hayatını kaybeden eski eşi Sema Nur S.'nin (24) annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda karşılaştı. Tartışma çıktı. Tartışma alevlenince taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Sema Nur S.'nin yakınları olan Ş.S.T. (17) ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri tarafları ayırdı. Ardından aieleler oradan ayrıldı.

Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği anlar görülüyor. Öte yandan Ebubekir Baran, eski eşinin kardeşi Muhammed Can S.'nin (21) kendisini 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini öne sürdü. Baran'ın şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"2 kişi aileme ve bana saldırdı. Abimi darp ettiler"

18 Eylül'de Bakırköy'de velayet davaları olduğunu söyleyen Ebubekir Baran, "Çocuğumun geçici velayeti anneanneye verilmişti. Mahkemede sürekli talep ettiğimiz ve davanın en başından beri defalarca belirttiğimiz üzere, ailenin madde ticareti yaptığına ilişkin beyanlarımızı bildirmiştik. Bunun sonucunda yapılan araştırmalarda, 4.5 yaşındaki çocuğumla aynı evde yaşayan küçük dayısı A.S.'nin 800 paket uyuşturucu madde, silahlar ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığı tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılaması devam etmektedir. Bunların tamamı dosyada mevcuttur. Duruşmada savunmamı yaptım ve çocuğumun savunmasız olduğunu, bir an önce velayetin tarafıma verilmesi gerektiğini söyledim. Çocuğumun büyük tehlike altında olduğunu ifade ettim. Bu şekilde ailenin madde ticareti yaptığını belirttik ve duruşma tutanakları da buradadır. Savunmayı yaptığım anda, duruşma salonunda karşı tarafın ailesinden çocuğumun anneannesi ve teyzesi bulunuyordu. Savunmamı yaptığım için hemen Muhammed Can S.'ye haber verildi. Muhammed Can S. her zaman yaptığı gibi uyuşturucu çetesinin üyelerini adliyeye gönderdi ve adliyede 16 yaşında 2 kişi aileme ve bana saldırdı. Abimi darp ettiler. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Saldırganlar adliye polisi tarafından gözaltına alındı fakat sonrasında serbest bırakıldı. Aylardır hala serbest bir şekilde dolaşmaktadırlar" dedi.

"'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' dedi"

Saldırının hemen ardından polis eşliğinde adliyenin dışına çıktıklarını söyleyen Baran, "Adliye önünde, saldırganları azmettiren karşı tarafın ailesinden Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek elini kolunu sallayarak kaçmıştır. Açıkça azmettirici olduğu bellidir. Bir an önce yakalanmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Esenler'de 10 Haziran'da meydana gelen olayda iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Ebubekir Baran'ın (28) yaşadığı binanın önüne gelen Sema Nur Sarıboğa Baran (24), "Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum" demişti. İddiaya göre genç kadın ardından silahla kendini vurmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada boşanma aşamasında olduğu eşi Ebubekir Baran ise gözaltına alınmıştı. Baran'ın ardından serbest bırakıldığı, çiftin 4 yaşındaki çocuğunun ise anneannenin velayetinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Ebubekir Baran ise daha önce yaptığı açıklamalarda eşinin ailesini ve kayınbiraderinin kendisine saldırdığına dair suçlayıcı iddialarda bulunmuştu. - İSTANBUL