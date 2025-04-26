Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu bir bakıcının küçük bir bebeğe uyguladığı şiddet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bakıcının bebeği tekmelediği, tokatladığı ve boğmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

VİCDANSIZ BAKICI GÖZALTINDA

Ekol TV'de yer alan habere göre; şikayet üzerine devreye giren polis ekipleri, kısa sürede kimliği belirlenen bakıcı Maftuna'yı gözaltına aldı. Bakıcının işkencesine maruz kalan bebek ise koruma altına alındı.