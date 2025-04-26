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Rüşvet anı kamerada

Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı

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İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir bakıcı, küçük bir bebeğe şiddet uygularken güvenlik kameralarına yakalandı. Dehşet anlarının ardından bebek koruma altına alınırken, bakıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu bir bakıcının küçük bir bebeğe uyguladığı şiddet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bakıcının bebeği tekmelediği, tokatladığı ve boğmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

VİCDANSIZ BAKICI GÖZALTINDA

Ekol TV'de yer alan habere göre; şikayet üzerine devreye giren polis ekipleri, kısa sürede kimliği belirlenen bakıcı Maftuna'yı gözaltına aldı. Bakıcının işkencesine maruz kalan bebek ise koruma altına alındı.

Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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