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Bakanlık, Down Sendromlu Çocuğu Dışlayan İşletmeye Suç Duyurusunda Bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan bir işletmeye karşı suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, tüm çocukların eşit haklara sahip olduğunu vurgulayarak ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini belirtti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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