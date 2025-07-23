Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
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Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı şehit oldu. Acı haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Zaman zaman duraksayarak konuşmakta zorlanan Bakan Yumaklı, "10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı şehit oldu.

Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Acı haberi Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklama ile duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Zaman zaman duraksayarak konuşmakta zorlanan Bakan Yumaklı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum." dedi.

Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

"10 FİDAN GİBİ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"

Bakan Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: "1 Haziran'dan bu yana her platformda bunu bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddette rüzgar, düşük nem. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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