Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 insanın çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki mülkiye müfettişinin hazırladıkları raporu bitirdiklerini duyurdu.

"MİLLETİMİZİN YÜREĞİNİ YAKANLAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ÇEKECEKLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin, "On beş gündür sorumluların hesap vermediğine" yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bakan Yerlikaya, "Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "21 Ocak Salı günü Kartalkaya'da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."