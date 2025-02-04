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Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin raporların tamamlandığını ve Bolu Valiliğine teslim edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 insanın çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki mülkiye müfettişinin hazırladıkları raporu bitirdiklerini duyurdu.

"MİLLETİMİZİN YÜREĞİNİ YAKANLAR HAK ETTİKLERİ CEZALARI ÇEKECEKLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin, "On beş gündür sorumluların hesap vermediğine" yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bakan Yerlikaya, "Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler" dedi.

Bakan Yerlikaya: Yangın faciasına ilişkin raporlar tamamlandı

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "21 Ocak Salı günü Kartalkaya'da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Bakan Yerlikaya: Yangın faciasına ilişkin raporlar tamamlandı

Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

imar barışında cürük evlere onay verdiklerindeki gibi gene sorumluluk cehapede

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Asıl hesap sandıkta sizi bekliyor. Gerçek sorumlular ancak iktidar değişirse hesap verir!

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bu işin esas sorumlularını sıralayalım Turizm bakanı ve müfettişleri İl özel idaresi yetkilileri Bolu Belediye başkanı ve yardımcıları İtfaiye müdürlüğü Otel sahibi Otel müdürü Yangını başlatan mutfak görevlileri hepsine ceza verilmesini istiyoruz

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

noolcak ölen öldüğüyle kaldı. dünyadan haberi olmayan bikaç görevlinin canını yakacaklar. gerisi işe devam

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Haber YorumlarıHüseyin Temel Çetiner:

Yangında ihmali olanlar öncelikli olarak denetleyemeyenlerdir

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Son 22 yıldır hiçbir hakeden hiçbir ceza almadı ki. Hep suçluları kollamak adına birilerine fetö taktikleri uygulandı.

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Haber YorumlarıÖmer:

Sizde din, iman varmı?

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Sandıkta hesabını soracağız akp MHP oy moy yok

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Haber YorumlarıÖmer:

Size kırmızı kart değil, akayınıza el çektirilmeli.

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Haber YorumlarıÖmer:

Turizm bakanı soruşturmadan muafmı ?

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