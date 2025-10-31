Haberler

Bakan Yerlikaya, Valilerle Güvenlik ve Kamu Düzeni Toplantısı Yaptı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilin valisi ile video konferans üzerinden güvenlik, asayiş, göç yönetimi, uyuşturucu ile mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin konular ele alındı.

Toplantıda; illerde yürütülen güvenlik, asayiş, göç yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği çalışmaları değerlendirildi. Bakan Yerlikaya, sahadaki çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını vererek, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetine yönelik yeni stratejilerin önemine vurgu yaptı.

VKS yöntemiyle yapılan toplantıya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da katıldı. - ERZİNCAN

