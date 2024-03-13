7 ilde 2 milyarlık operasyon: 3 çete daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-11" Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KARA PARA AKLAMA VE TEFECİLİK SUÇLARI

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.