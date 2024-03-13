Üye Girişi
Haberler

7 ilde 2 milyarlık operasyon: 3 çete daha çökertildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-11' operasyonlarında Şenerler, Avcılar ve Karallar olarak bilinen 3 organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüpheli yakalanırken çetelerin 2 milyarlık faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-11" Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KARA PARA AKLAMA VE TEFECİLİK SUÇLARI

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Jandarma Manisa Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Tarık Özçelik kimdir? CHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari Çukurca adayı ?Arafat Çetinkaya kimdir? Bekir Aydın kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı Bekir Aydın kaç yaşında, nereli? İsa Yıldırım kimdir? CHP Antalya Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım kaç yaşında, nereli? DEM Parti Erzincan Üzümlü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Üzümlü adayı Mehmet Baytekin kimdir? Ali Osman Tayır kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır kaç yaşında, nereli? DEM Parti Erzincan Tercan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Tercan adayı Tülay Dölen kimdir? DEM Parti Erzincan Kemah Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Kemah adayı Tuğba Dündar kimdir? Celil Çolak kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Çayırlı adayı Serhat Arslan kimdir? DEM Parti Elazığ Palu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ Palu adayı Mehmet Şahin kimdir? Gökhan Dinçer kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer kaç yaşında? DEM Parti Elazığ Maden Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ Maden adayı Ayşe Çiftçi kimdir? Ferhat Erol kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol kaç yaşında, nereli? DEM Parti Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ Karakoçan adayı Mustafa Aydın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title