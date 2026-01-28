Haberler

Bakan Yerlikaya: "(Manisa'daki cinayet) Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da 7 çocuk annesi P.K.'nın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili derhal mülkiye ve polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da 7 çocuk annesi kadının eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Manisa'da 7 çocuk annesi P.K.'nın 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.'ya Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

