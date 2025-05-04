Bakan Tunç: Zafer Partisi Gençlik Kollarına Soruşturma Başlatıldı
Bakan Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç: "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa