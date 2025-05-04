Bakan Tunç: Zafer Partisi Gençlik Kollarına Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç: "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA