Bakan Soylu'dan saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek sahte bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan canlı bomba eylemine müdahale eden polis memurlarını ödüllendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 17.10 sularında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki saldırı girişimine anında müdahale ederek saldırgan şahsı etkisiz hale getiren polis memurları ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısı önünde sahte bomba düzeneği ile yapılan canlı bomba eylemine anında müdahalede bulunan polis memurları Yılmaz Ordu, Yılmaz Uyanık, Ali Kurt, Orhan Çelik ve bomba imha uzmanı Sinan Güneş ile görüştü. İçişleri Bakanı Soylu, bugün akşam saatlerinde kahraman polis memurları ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Video konferansa Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve ödüllendirilen polis memurları katıldı. Bakan Soylu, olaya müdahale eden polis memurlarını kutlayarak tek tek sohbet etti.

"POLİSLERİMİZİ ORTAYA KOYDUKLARI MÜDAHALE SEBEBİYLE TEBRİK EDİYORUM VE KUTLUYORUM"

Bakan Soylu, görüşme esnasında yaptığı konuşmada, "Dünkü olaydan biz MGK toplantısındayken gelen bilgi notu ile öğrendik. Özellikle o anları videodan da izledim. Polis arkadaşlarımızın hem aldıkları eğitim çerçevesinde hem soğukkanlılıkla hem cesaretle hem de görev bilinci ile ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle emniyet müdürlüğü binamızın önüne gelen bu meczubu ve olayın tüm yönlerini araştırıyoruz. O esnada ortaya koyduğu eylem biçimini arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum görev bilinci ile aldıkları eğitimle ve aynı zamanda soğukkanlılıkla yaptıkları mukabele takdire şayandır. Ölçülü ve doğru bir mukabele yapıldı. Polis arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyor ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, olaya hızlı müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getiren polis memurlarını başarı belgesi ve altınla ödüllendirdi.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa