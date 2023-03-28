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Bakan Soylu: "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip...

3. Sayfa Haberleri

Bakan Soylu: '100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip...

Bakan Soylu: "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz."

Bakan Soylu: "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari PKK 3. Sayfa Haberler

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