Bakan Soylu: "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip...
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Bakan Soylu: "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz."
Bakan Soylu: "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa