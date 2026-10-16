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Bakan Kurum, kayıp vatandaşlar için arama faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kayıp vatandaşlar için arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacaklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağı bir çözüm ortaya koyacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri sürüyor. Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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