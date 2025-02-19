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Bakan Işıkhan'ın acı günü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Güneş'in ölüm haberini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Bakan Işıkhan'ın acı günü

ÖLÜM HABERİNİ BAKAN KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seyhan Güneş'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş'e Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekanı cennet olsun."

Bakan Işıkhan'ın acı günü

Bakan Işıkhan'ın acı günü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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