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Bakan Gürlek: "Faili meçhul dosyaların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 13 yıldır süren Nesim Bayram ve Batman'da kayıp Evindar Tığrak dosyalarında önemli gelişmeler sağlandığını, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyası ile Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlandığını belirterek, "Faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların yeniden ele alındığını ifade etti.

Bakan Gürlek, bu kapsamda Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda her iki soruşturmada da şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edildiğini aktaran Gürlek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda HTS ve baz kayıtlarının güncel analiz yöntemleriyle incelendiğini, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik verilerin birlikte değerlendirildiğini kaydeden Gürlek, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmalarda görev alan Ağrı ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ile Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı personeline teşekkür eden Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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