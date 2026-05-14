Haberler

9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve "gizli soruşturmacı" yöntemleri kullanılarak Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indirildiğini belirtti. Bakan Gürlek paylaşımında, "Gizli soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Emenike'yi şaşırtan olay! Bir anda etrafını sardılar

Emenike'yi şaşırtan olay! Bir anda etrafını sardılar
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!