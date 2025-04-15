Bakan Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'i Kabul Etti

Bakan Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'i kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetle Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile görüştü. Görüşmede Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.