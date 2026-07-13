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Bahreyn İçişleri Bakanlığı: "Yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenler çaldı"

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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Bahreyn misillemeye uğradı. İçişleri Bakanlığı, birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak halkı güvenli alanlara sığınmaya çağırdı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'a karşı başlattığı son saldırıların ardından, Körfez ülkelerinden Bahreyn bir kez daha misillemeye hedef oldu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, "Vatandaşlardan ve diğer sakinlerden en yakın güvenli alanlara sığınmalarını rica ediyoruz" denildi. İlgili gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların önlenip önlenemediği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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