Helikopter ambulans, 78 yaşındaki hastayı Van'a sevk etti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 78 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 78 yaşındaki M.S., yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde kafa travması ve SVO (Serebrovasküler Olay) şüphesi görülen hastanın, ileri tetkik ve tedavi için Van merkeze gönderilmesi kararlaştırıldı.

Hasta için Sağlık Bakanlığından talep edilen hava ambulansı, kısa sürede ilçeye ulaştı. Ekiplerce alınan M.S., helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN

