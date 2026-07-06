İstanbul'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Bahçelievler ve Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Yaz Sporcuları" etkinliklerinde simülasyon aracını deneyimleyen vatandaşlara, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla etkinlik yaptı. Etkinlikte vatandaşlarınla kolluk personeli arasındaki güvene dayalı iletişimi güçlendirmek de amaçlandı. Sultangazi ve Bahçelievler'de düzenlenen "Yaz Sporcuları" etkinliklerinde emniyet kemeri simülasyon aracı vatandaşların kullanımına sunuldu. Etkinlik kapsamında 306 vatandaş simülasyon aracını deneyimledi. Etkinlikte ayrıca emniyet kemerinin trafik kazalarında hayati önem taşıdığına yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri de gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı