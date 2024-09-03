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Bahçelievler'deki hastane saldırısında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olaylarının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'deki hastane saldırısında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olaylarının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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