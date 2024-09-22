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Bahçelievler'de Trafik Magandası: Motosikletliye Saldırıp Kadını Yaraladı

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Bahçelievler'de meydana gelen bir trafik kazasının ardından otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne saldırdı. Silahla ateş eden sürücü, kurşunun isabet ettiği kadını yaraladı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de trafik magandası dehşeti kamerada: Kendisine çarpan motosikletliye saldırdı, silahla bir kadını yaraladı

İSTANBUL - Bahçelievler'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza sonucunda sürücüler arasında kavga çıktı. Otomobil sürücüsü önce motosiklet sürücüsüne saldırdı ardından bindiği aracının camından silahla ateş açtı. Kurşun motosikletin arkasında oturan kadının bacağına isabet ederken, trafik magandasının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Alpay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü bilinmeyen bir nedenle önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen sürücü, motosikletliye saldırdı. Kavga etmeye başlayan sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, otomobil sürücüsünü aracına bindirildi. Aracına binen sürücü camdan silahla rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri motosikletin arkasında oturan kadının bacağına isabet etti. Kadını yaralayan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından da kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan trafik magandasının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kadına ateş edip hızla uzaklaştı"

Kavganın yaşandığı cadde üzerinde kadına ilk yardımda bulunan bir esnaf Ali Karabey, " Evet müdahale ettik. Motorlu bir çift ile binek bir aracın şoförüyle küçük bir ayna sürtmesi sonucu kavga çıktı. Taksideki şahıs motosikletlinin kaskına yumruk atınca olay büyüdü. Birbirlerine küfürleşmeler olmuştur. Daha sonra bir silah sesi duyduk bizde. Daha sonra motosikletli çocuğun kız arkadaşına gelen kurşun oldu herhalde. İki kişilerdi zaten. Ondan sonra da vuran adam da hızla uzaklaştı. Vurulan kadını hemen karşı tarafa taşıdık. Müdahaleler yapıldı, turnike vesaire yapıldı. Bir 10 dakika kadar sonra da ambulans geldi. Müdahale yapıldı ve sonrasında polis ekipleri geldi" dedi.

Bahçelievler'de Trafik Magandası: Motosikletliye Saldırıp Kadını Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa

Bahçelievler Motosiklet Politika Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Suç

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