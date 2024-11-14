Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle alevler içinde kaldı. Sürücü Abdullah Başkavak, araçtan çıkmayı başardı ancak sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bahçelievler'de seyir halinde olan kamyonet bir anda alev topuna döndü

İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki olan kamyonette elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Alev alev yanan araçtan dışarı çıkan sürücü sinir krizi geçirdi.

İstanbul ilçesi Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Kamyonette bulunan Abdullah Başkavak isimli sürücü kendini dışarı attı. Araç bir anda alev topuna dönerken sürücü sinir krizi geçirdi. Araçta yer yer patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sürücü yakını Halil Uzun, " Yaralı yok şuan Allah'a çok şükür. Mobilya arabasıydı sevkiyata çıkmıştı" dedi.

Bahçelievler'de Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.