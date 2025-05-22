Bahçelievler'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bahçelievler'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki bir aracın alev alması sonucu sürücü kendini dışarı attı. Yangına müdahale eden beton mikseri sürücüsü, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle olay kontrol altına alındı. Yangın, kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Beton mikseri sürücüsü tarafından hortumla müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan araçta bulunan sürücü kendini dışarıya attı. O esnada oradan geçen bir beton mikseri sürücüsü, alevler içerisinde kalan otomobile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol ve çevresinde güvenlik önlemini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.